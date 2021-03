Roubam carne e dinheiro e conseguem escapar ilesos

Compartilhe esta notícia:

No domingo, 7 de março, pouco depois do meio-dia, a Polícia Militar foi acionada pelo dono de um estabelecimento comercial na avenida Avestruz, bairro Capela Velha. Ele contou aos PMs que havia sido roubado por dois sujeitos, um deles moreno e magro e o outro aparentando ter lábio leporino. Segundo relatou, a dupla entrou no estabelecimento, pegou algumas carnes e anunciou o assalto. Eles teriam roubado uma quantia em dinheiro, e depois eles fugiram sentido bairro Jatobá. A equipe fez várias buscas pela região, mas não conseguiu localizar os suspeitos, restando apenas o prejuízo para o comerciante.

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021