A Secretaria Municipal de Obras Públicas de Araucária (SMOP) vai iniciar, na próxima segunda-feira (08), os trabalhos de recape em um trecho de 500 metros da Rua Costa e Silva, no limite com a Caximba (Curitiba). Para execução da obra, a via vai ficar parcialmente interditada das 9 às 16h, com operação PARE/SIGA, o que pode gerar lentidão no trânsito.

A previsão é de que o serviço seja concluído em aproximadamente uma semana, caso as condições do tempo sejam favoráveis. A SMOP recomenda que os motoristas busquem rotas alternativas ou programem tempo extra para o deslocamento. Além da intervenção, a pasta lembra que, mesmo a via sendo de mão dupla, a ponte existente no local permite a passagem de apenas um veículo por vez, o que também pode contribuir para a redução da fluidez.

A melhoria será executada com CBQU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), material de maior durabilidade e resistência, com vida útil estimada em cerca de cinco anos. O investimento busca proporcionar mais segurança, conforto e qualidade na circulação de moradores e trabalhadores que utilizam diariamente a rua.