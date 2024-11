Ruas esburacadas tiram a paz de moradores do bairro Iguaçu

Uma moradora do bairro Iguaçu enviou fotos ao Jornal O Popular, fazendo uma denúncia sobre a má conservação das ruas Albary Pizatto Ferreira e Paraíba. Segundo ela, os buracos estão no local há vários dias e a situação só piora com o tempo. “Há dois meses estou passando todos os dias por essa região, e até agora não houve uma solução. Cada vez que chove, parece que os buracos aumentam”, reclamou.

Nossa reportagem ouviu outro morador do bairro, que afirmou que os buracos dificultam a mobilidade das pessoas e dos veículos. “Não é segredo que a falta de manutenção em algumas ruas vem causando transtornos. No local podem ocorrer acidentes, desde um simples pneu furado até danos mais graves ao veículo, aos passageiros e até mesmo aos pedestres que circulam pelo local”, desabafou.

Sobre as reclamações, a Secretaria Municipal de Obras (SMOP) informou que uma equipe já verificou a situação e incluiu as ruas na programação de serviços a serem executados. Disse ainda que não é possível apontar uma data exata, mas garantiu que o serviço deve ocorrer o quanto antes possível.

A Prefeitura aproveitou para informar que está sempre aberta a receber as solicitações dos moradores. No caso de melhoria das vias, os pedidos podem ser registrados pelo fone (41) 3614-7580 (SMOP).

