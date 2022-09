Rubens Bueno faz caminhada pelo centro de Araucária

O candidato a deputado federal Rubens Bueno (Cidadania) esteve em Araucária na última segunda-feira, 19 de setembro, para uma caminhada pela principal avenida da cidade, a Victor do Amaral.



Tido como um dos deputados federais mais atuantes do Congresso Nacional, Rubens busca à reeleição para, segundo ele, seguir defendendo pautas nacionais e locais em Brasília. “Temos um carinho muito grande por Araucária, somos parceiros do prefeito Hissam, a quem nos honra muito o apoio. Some-se a isso o trabalho sério que temos feito na Câmara Federal e posso garantir que toda a população araucariense estará bem representada em Brasília me honrando com seu voto”, pontuou o candidato enquanto conversava com comerciantes nesta última segunda-feira.



Ainda durante sua caminhada, o candidato reforçou alguns dos projetos que defendeu em Brasília ao longo dos últimos anos, como o fim dos supersalários no poder público, o fim das férias de sessenta dias para membros do Judiciário e do Ministério Público, o fim da aposentadoria para juízes corruptos, a correção da tabela do imposto de renda, o fim do foro privilegiado, dentre outros. “A população de Araucária me conhece. Anualmente venho várias vezes a cidade para prestar contas do meu trabalho e também para colocar o meu mandato em Brasília a serviço da administração do prefeito Hissam”, enfatizou.