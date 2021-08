Sábado tem araucariense na estreia do paravôlei brasileiro em Tóquio

Alex Witkowski na Vila Olímpica, onde escreverá seu nome no maior evento de superação do planeta. Foto: divulgação

“Ansiedade e coração a mil!” Com essas palavras o araucariense Alex Witkowski resumiu sua expectativa para a estreia nas Paralimpíadas de Tóquio no próximo sábado, 28 de agosto. Ele integra a seleção brasileira de paravôlei que terá como primeira adversária a China, no jogo que acontece às 18h30 (6h30 no horário do Brasil). Alex está na Vila Olímpica desde o dia 20, mas chegou no país japonês no último dia 10 de agosto. Desde então, tem enfrentado uma rotina puxada, com muitos testes de Covid, treinos em quadra e preparação física em academia.

“A cada dia que passa a rotina aqui fica mais corrida. Nosso primeiro jogo se aproxima e estamos cada vez mais focados nessa reta final de treinos. Os protocolos de biossegurança seguem dentro do maior rigor, todo dia cedo fazemos o teste salivar da Covid, além de responder o Ocha, aplicativo de controle do Departamento de Tóquio. Já conhecemos também a arena onde serão realizados os jogos, inclusive fizemos um treino de reconhecimento nela nesta segunda-feira, 23. Só sei dizer que está difícil controlar a ansiedade por aqui”, disse o atleta.

Próximos jogos

Após a estreia contra a China, a seleção brasileira de paravôlei enfrentará o Irã (campeão da Rio 2016) no dia 30, às 18h30 (6h30 no Brasil), e no dia 31 jogará contra a Alemanha, às 14h (2h no Brasil).

Os jogos serão transmitidos no Canal da World Paravolley no Youtube, e o SportTV deverá transmitir as finais pela TV.

Quem quiser acompanhar mais a rotina do atleta Alex Witkowski no Japão é só segui-lo nas redes sociais @AlexWitkovski (Facebook e Instagram).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021