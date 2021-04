Sábado tem feijoada beneficente na ONG Reencontro

O kit almoço contem feijoada e todos os seus acompanhamentos. Foto: divulgação

A ONG Reencontro – Adoção Consciente promove neste sábado, 10 de abril, uma feijoada beneficente no formato delivery. Respeitando os protocolos adotados pelo município no enfretamento à Covid-19, a venda acontecerá na Casa da Amizade, localizada na rua Louis Becue, n° 242, no Vila Nova, das 11h30 às 15h.

A instituição presta o serviço de apoio as famílias araucarienses que desejam adotar um filho, de forma consciente. Sem fins lucrativos, o objetivo da ação é auxiliar na arrecadação de fundos para ajuda na manutenção das atividades da entidade.

Cardápio

Além da feijoada completa, que custa R$30 individual ou duas porções por R$50, tem ainda a opção de almoço tradicional, com frango assado, arroz, feijão, salada e purê, por R$15. Os pedidos podem ser feitos através do telefone (41) 99524-8400. Serão aceitos pagamentos nos cartões de débito, crédito ou PIX.

