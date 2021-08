Sábado tem mutirão de vacinação para 2ª dose em Araucária

Foto: Carlos Poly

Completar o esquema vacinal contra a Covid-19 é de suma importância para a eficácia da vacinação. Quem não toma as duas doses fica mais vulnerável a infecção pelo vírus, correndo o risco de adoecer, não contribuindo para o controle da circulação do vírus. Buscando agilizar esse processo, a Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado, 21 de agosto, um mutirão de imunização.

São mil vagas abertas no agendamento para a dose de reforço da população araucariense. A ação acontecerá no Parque Cachoeira, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, no formato drive thru, onde o cidadão não precisa descer do carro para receber a dose dois, das 09h às 16h.

A SMSA ressalta que essa ação é para aplicação da segunda dose para pessoas que já realizaram o agendamento pelo site da Prefeitura, pelo Disk Corona ou nas Unidades Básicas de Saúde. Mais informações sobre o mutirão e também sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município podem ser obtidas pelo telefone 0800-642-5250.

Texto: PMA e Redação