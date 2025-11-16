A Defesa Civil possui um serviço de alertas de emergência, o “Defesa Civil Alerta”, uma ferramenta do Governo Federal, cuja implantação é coordenada pela Defesa Civil Nacional e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e executada pelas prestadoras de telefonia móvel.

Todos os celulares já vêm com uma configuração pré-estabelecida para o recebimento de alertas do governo em forma de pop up, e todos os smartphones são compatíveis com essa função. Você pode ativá-los na configuração do próprio aparelho.

Para dispositivos IOS, o usuário deve seguir o passo a passo: Ajustes> Notificações> Alertas do governo. E para Android, a configuração pode ser acessada em Configurações > Segurança e emergência > Alertas de emergência sem fio.

Todas as pessoas localizadas na área de risco, definida pela Defesa Civil, com celulares compatíveis e cobertura de telefonia móvel com tecnologia 4G ou 5G, receberão o alerta.

Além dessa opção, a população pode cadastrar o telefone para receber os alertas também por SMS, WhatsApp e Telegram. Para receber o SMS, envie mensagem para o número 40199, com o CEP da área de interesse.

No WhatsApp, cadastre o número 61 2034-4611 ou clique em https://wa.me/556120344611, dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.

No Telegram, procure o contato “Defesa Civil Alertas”, dê um “olá” para o robô de alertas e siga os passos da tela para cadastrar as áreas de interesse ou pesquisar os alertas já vigentes.

Além dos celulares, a Defesa Civil envia os alertas para TVs por assinatura.

Edição n.º 1491. Maria Antônia.