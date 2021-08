Sanepar divulga tabela de rodízio para Araucária já com o modelo mais rígido

Foto: Marco Charneski

A Sanepar divulgou nesta sexta-feira, 6 de agosto, a tabela de rodízio no fornecimento de água em Araucária e região. A escala já está dentro da nova programação de suspensão adotada pela empresa, de até 36 horas, que passa a vigorar a partir da quarta-feira, 11, até 22 de agosto. Na tabela, consta também a programação atual.

Em Araucária, a partir das 16h de hoje, os bairros: Barigui, Thomaz Coelho, Capela Velha, Sabiá, Tindiquera, Costeira, Cachoeira, S.Miguel, Olaria, J.Las Vegas, Arvoredo, Jatobá, Panamérica e J.Atenas ficam sem água. O retorno está previsto para acontecer no domingo, 8, às 4h. Na quarta-feira, 11, as regiões do: Campina da Barra, Costeira, Iguaçu, Tindiquera, Cachoeira e Costeira entram no novo esquema de rodízio. A normalização do abastecimento nas residências está agendado para o dia 13, sexta-feira, às 4h. Confira a tabela completa clicando aqui.

A alteração do modelo para 36 horas com fornecimento de água e de até 36 horas de suspensão é necessária em função do baixos volumes de chuvas, que ocorreram principalmente em julho.

Ao acessar a tabela pelo site da Sanepar, o cliente também pode digitar seu endereço e conferir a programação de rodízio para seu bairro.

Texto: Agência de Notícias do Paraná e redação.