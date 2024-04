Santuário convida para mais uma Noite de Louvor ministrada pelo Padre Cleberson Evangelista

A Comunidade de Aliança Nossa Senhora Rosa Mística terá mais uma Noite de Louvor para as famílias, com ministração do Padre Cleberson Evangelista. Será na próxima terça-feira (16/04), às 19h30, no Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro.

Quem for participar poderá fazer uma boa ação doando óleo de soja, farinha de trigo e café, os alimentos serão destinados à Comunidade Fonte de Misericórdia, que é dirigida pelo padre Cleberson e atua na recuperação da dependência química de álcool e drogas.

O padre Cleberson pertence à Arquidiocese de Curitiba, ele é Pároco da Paróquia São Rafael Arcanjo e diretor espiritual da Comunidade Fonte de Misericórdia (casa de recuperação de dependentes químicos). Também é colaborador da obra Evangelizar é Preciso, do Padre Reginaldo Manzotti, onde tem programas de rádio e TV. O padre será o pregador das Noites de Louvor no Santuário de Araucária até dezembro deste ano. Os encontros acontecem todas as terceiras terças-feiras de cada mês.