Santuário terá missas especiais nesta quinta-feira, Dia de Corpus Christi

Foto: Marco Charneski

O Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, terá missas especiais neste feriado de Corpus Christi (quinta-feira, 3 de junho). A primeira delas acontecerá na Matriz do Santuário, às 8 horas, com a benção do Santíssimo. A imagem irá circular entre os fiéis, no interior da Igreja mesmo, porque este ano não haverá os tradicionais tapetes decorados e nem procissões, devido às restrições provocadas pela pandemia do coronavírus.

Ainda no Santuário, haverá celebrações nos horários das 10h e das 19h. Na Capela do Tietê, a missa será celebrada às 9 horas. Segundo a paróquia, não será necessário retirar senhas antecipadas para acompanhar as missas, mas o distanciamento entre os participantes deverá ser rigorosamente respeitado, assim como o uso obrigatório de máscaras.

Texto: Maurenn Bernardo