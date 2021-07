Saúde alerta população sobre golpe envolvendo o Disk Corona

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura de Araucária divulgou na tarde desta segunda-feira, 5 de julho, uma matéria onde alerta a população sobre um golpe envolvendo o serviço do Disk Corona, que funciona no município a mais de um ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, na última semana, possíveis golpistas entraram em contato com os moradores por telefone, em princípio para agendar dia e horário para que os mesmos realizassem testes de Covid-19 em domicílio.

Conforme os relatos de algumas vítimas que receberam a ligação dos criminosos, do outro lado da linha, eles se identificam como servidores municipais que trabalham no Disk Corona. A SMSA alerta a população e afirma que nenhum tipo de exame para identificação da Covid é realizado por meio de agendamento domiciliar. Portanto, ao receber alguma ligação nesse sentido, a orientação é para que o cidadão denuncie imediatamente.

Busca ativa

Dentro do novo programa de testagem de casos sem sintomas da doença existe um serviço de monitoramento que realiza a busca ativa de pessoas que tiveram contatos com casos positivos. Ou seja, a pessoa testa positivo para o vírus e informa com quem ela teve contato próximo, colegas de trabalho, pessoas do círculo de amizade, etc. A partir destes dados, a equipe de monitoramento liga para esses contatos próximos e agenda o teste para os mesmos. Porém, vale destacar, que esses testes são realizados no Parque Cachoeira, na Casa das Palavras Brincantes.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida no Disk Corona 0800-642-5250 das 07h às 19h.

Texto: PMA e redação