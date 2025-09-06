Normalmente, sempre que falamos de temas sensíveis, temos o hábito de, ao final, informar os números de contato para que as pessoas busquem ajuda.

Desta vez, no entanto, queremos inverter um pouco isso. Então, se você está com ideação de suicídio e precisa de ajuda, peça! Ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo 188. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. O mundo te quer sorrindo, vivendo, conquistando, realizando!
Este mês, como sabemos, é dedicado ao enfrentamento do suicídio. O Setembro Amarelo existe desde 2013 e de lá pra cá deu visibilidade para uma doença silenciosa, global e que não faz distinção de classe social, raça, gênero ou idade.

Nós mesmos aqui em Araucária quase que semanalmente somos alcançados por pessoas que têm ou tiveram algum amigo, familiar, vizinho que cometeu ou tentou cometer suicídio. Isso talvez seja a constatação mais crível possível de que, ao contrário do que outrora já se imaginou, estamos falando de um problema de saúde pública muito sério.

Atualmente, inclusive, o enfrentamento ao suicídio carece de estratégias adicionais em virtude do impacto das redes sociais e da inteligência artificial em nossa sociedade.
Temos, obviamente, que ficar sempre vigilantes e, em hipótese alguma, desqualificar os relatos de ideação de suicídio que nos chegam. No entanto, é bem importante que todos nós entendamos que o diagnóstico correto e o acompanhamento terapêutico desses casos precisam ser feitos pelos profissionais médicos capacitados para isso.

Nossa missão é unicamente de estar vigilante, ouvir e incentivar as pessoas com essa doença a buscar ajuda. Ao fazermos isso, contribuímos muito na prevenção e não metemos os pés pelas mãos dando pitaco num assunto que não somos qualificados o suficiente para opinar!
Boa leitura a todos!

Edição n.º 1481.