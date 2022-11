Sebrae inaugura ponto de atendimento ao empresário em parceria com a ACIAA

Com o objetivo de estimular o empreendedorismo e preparar empresários para aumentar a competividade dos seus negócios, o Sebrae, em parceria com a Associação Comercial de Araucária – ACIAA, inaugurou na terça-feira (08/11), o Ponto de Atendimento ao Empreendedor, que agrega um maior portfólio de soluções e 100% de gratuidade no Paraná. Em Araucária, o ponto irá funcionar na sede da ACIAA, que fica na Rua João Pessoa, 145 – Centro, telefone (41) 3642-6313.

Para o presidente da entidade, Juscelino Katuragi, a capacitação e o incentivo ao empreendedorismo, por meio da parceria Sebrae e Associação Comercial, irá criar novas oportunidades de negócio, fortalecer o comércio local e fomentar a economia do município. “Estamos diante de um mundo em constante transformação e altamente competitivo. Para acompanhar tantas mudanças e avanços, o empresário necessita de apoio, orientação e suporte nos processos de gestão empresarial e, sem dúvida, Sebrae e ACIAA, juntos, poderão auxiliar o empresário nesta trajetória”, disse.

Atualmente o Sebrae possui 42 Pontos de Atendimento no Paraná, com a previsão de incrementar para 70 unidades até o final de 2022. O catálogo de serviços conta com a coleção de produtos, composto pelo ‘Dia a dia do empresário’, presenciais e digitais, oficinas e palestras que tratam de temas relacionados ao dia a dia das micro e pequenas empresas, com abordagem objetiva, ‘Datas comemorativas’, coleção composta por produtos remotos, em formato de jornada, que abordam temas relacionados aos principais períodos temáticos do ano e direcionados para diversos segmentos empresariais, sobretudo o varejo.