Depois de um primeiro semestre em que a missão foi colocar a casa em ordem, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) acelera os trabalhos para licitar nas próximas semanas três importantes ações voltadas a defesa da causa animal: castração de cães de gatos, compra de medicamentos veterinários e aquisição de ração.

Castrações

A nova licitação do programa de castrações, por exemplo, prevê a contratação de 8.500 cirurgias. O edital da concorrência deve ser publicado já nos próximos dias. A ideia é investir até R$ 2,7 milhões nesse importante serviço que atende principalmente famílias de baixa renda que possuem um pet e também as pessoas que realizam o louvável trabalho de protetores da causa animal em nossa cidade. A ideia da Secretaria de Meio Ambiente é terminar o ano com pelo menos três grandes mutirões realizados.

Ração

Outra licitação que deve ter a data de realização publicada nos próximos dias é para compra de ração para cães e gatos. O alimento é entregue principalmente para os protetores que atuam no Município. Serão adquiridas 36 toneladas, com investimento de até R$ 370 mil.

Medicamentos veterinários

Já a licitação para compra de medicamentos e insumos veterinários ainda está em sua fase interna. A compra é classificada como de alta complexidade, mas a expectativa da Secretaria de Meio Ambiente é concluir os últimos detalhes do processo nos próximos dias. Na sequência, ela segue para a Procuradoria Geral do Município (PGM), que analisa essencialmente se o processo segue as regras estabelecidas na legislação brasileira. A tendência é que essa fase não demore muito. Com isso, talvez, na primeira quinzena de setembro já tenhamos a data do certame marcado. O investimento que a Prefeitura fará nessa compra é R$ 2,6 milhões.

Edição n.º 1478.