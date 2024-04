Secretaria de Saúde estará na POPLAR 2024. Aproveite e coloque a carteira de vacinação em dia!

A Secretaria Municipal de Saúde estará presente na 3ª edição do POPLAR – Feirão de Imóveis, que começa nesta sexta-feira (05/04) no Parque Cachoeira e segue até domingo (07). Os visitantes do feirão terão a chance de colocar a carteira de vacinação em dia. Serão ofertadas vacinas para os adolescentes, contra HPV e Meningocócica ACWY para a população entre 9 anos até menores de 15 anos (14 anos, 11 meses, 29 dias), entre outras vacinas preconizadas para faixa etária, de acordo com histórico vacinal.

Para os adultos serão ofertadas vacinas contra febre amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola) e Dupla Adulto (difteria e tétano), também de acordo com o histórico vacinal.

O ponto de vacinação da SMSA no feirão também irá fornecer a Declaração de regularidade vacinal, mediante avaliação da carteirinha de vacinas. “É um serviço importante que será disponibilizado à população durante o POPLAR, considerando a obrigatoriedade da apresentação da Declaração de Regularidade vacinal em dia para todos os alunos de até 18 anos de idade, no ato de suas respectivas matrículas e rematrículas, em todas as escolas da rede pública ou particular”, explica a SMSA.

Para receber a vacina ou a declaração de regularidade vacinal é necessário:

Apresentar um documento de identificação e a carteirinha de vacinação. Os horários para a vacinação são os seguintes: Sexta (5) das 18h às 21h30, sábado (6) das 10h às 17h e domingo (7) das 10h às 17h.