Secretaria Municipal de Segurança Pública tem novo diretor

Nesta terça-feira (04/10) teve mudança na diretoria da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Jaqueline Dias dos Santos deixou o cargo após 14 messes e quem assumiu foi o guarda municipal de carreira Jair Jerri da Silva, que está na Corporação desde 2010 e já ocupou função de coordenador operacional.

O novo diretor da SMSE é experiente no serviço de rua, já participou do Grupo de Apoio Tático e fez diversos cursos de Aperfeiçoamento Policial em outras instituições como o Grupo de Operações Especiais da Guarda Municipal de Curitiba (GOE/GMC). Logo ao assumir o cargo, Jair visitou o Comandante da 2ª da Polícia Militar de Araucária capitão Marcos Gantzel e o delegado titular da Delegacia de Araucária, Tiago Wladyka e seu superintendente Rodolfo Castagnoli Júnior. O objetivo das visitas, segundo ele, foi estreitar as relações profissionais com as demais forças de segurança do município.

O novo diretor também falou dos desafios do cargo que assume, principalmente com a chegada dos novos Guardas Municipais, que em breve estarão atuando no patrulhamento nas ruas de Araucária. “O prefeito Hissan (Hussein Dehaini) me convidou e eu aceitei o desafio de estar à frente da Secretaria. Fiz a promessa de honrar o convite e elevar ainda mais o nome da instituição, que tem aprovação junto à população de Araucária, sendo referência no Paraná e no Brasil”.