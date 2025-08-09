Os jogos da segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2025 movimentaram os estádios de futebol de Araucária no domingo (03/08). Os resultados das seis partidas realizadas foram os seguintes: no Estádio Municipal Emílio Gunha – Parceria 2X0 Tropical e Toronto 7X1 Beira Rio; no Estádio Sebastião Calado – América 1X0 União Tupi e Everest 1X0 Malucos; no campo do Tropical – Projeto Vencer 4X2 Atletico e Ajaxcic 4X3 Coimbra.

Após a segunda rodada, a classificação das chaves é a seguinte: Chave A – 1º Toronto 4 pontos, 2º Parceria 4 pontos, 3º Tropical 1 ponto e 4º Beira Rio 1 ponto; Chave B – 1ª América 4 pontos, 2ª Everest 4 pontos, 3º Malucos 3 pontos e União Tupi em 4º ainda sem pontuar; Chave C – 1º Projeto Vencer 6 pontos, 2º Ajaxcic 6 pontos, 3º Atletico e Coimbra ainda não pontuaram. Acompanhe os jogos da terceira rodada.

3ª RODADA DOMINGO (17/08)

Estádio Sebastião Calado – Grupo A
13h30 – Tropical X Toronto
15h30 – Beira Rio X Parceria
Campo do Tropical – Grupo B
13h30 – América X Malucos
15h30 – Everest X União Tupi
Estádio Municipal Emílio Gunha – Grupo C
13h30 – Projeto Vencer X Ajaxcic
15h30 – Coimbra X Atletico

Edição n.º 1477.