Segunda rodada do Quadrangular da Copa da Amizade será no sábado (19)

A segunda rodada do Quadrangular da Copa da Amizade será no próximo sábado (19/08), com o Costeira jogando em casa, contra o Piraquara.

Pela Copinha da repescagem, o Grêmio e o Araucária jogarão em Curitiba, enfrentando o São Paulo e o Terra Nostra, respectivamente.

“Essa rodada estava marcada para o sábado (12), nas choveu tanto nos últimos dias que a maioria dos campos de futebol, tanto de Curitiba quanto de Araucária, estavam alagados. Não havia condições de realizar os jogos, não apenas para preservar os campos, mas também para resguardar a segurança dos atletas”, disse um dos dirigentes do Costeira. Acompanhe a tabela dos próximos jogos.

Quadrangular da Amizade

Costeira X Piraquara

Local: Centro Esportivo Costeira

Horário: 10h45

Copinha da Repescagem

Terra Nostra X Araucária

Local: Campo do Iguaçu – Santa Felicidade

Horário: 08h45

São Paulo X Grêmio

Local: Campo do São Paulo – Curitiba

Horário: 10h45