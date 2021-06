Segundona Paranaense começa no dia 29 de agosto

Foto: Everson Santos

Uma das competições mais aguardadas do futebol profissional do Estado, o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona, já tem data marcada para começar: 28 de agosto. O início e demais detalhes da competição foram definidos durante arbitral virtual realizado no dia 18 de junho, entre o presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Pereira Cury, e representantes das 10 equipes que estarão na competição. São elas: Apucarana Sports, Araucária, Iguaçu, Andraus, CE União, Verê, Independente FSJ, Nacional, Prudentópolis e PSTC. Também ficou definida a data prevista para o término da Segundona, que será em 10 de outubro.

Na 1ª fase, as equipes se enfrentam em turno único, com cinco mandos de campo para os dois clubes rebaixados da 1ª Divisão (CE União e PSTC) e para os três melhores colocados em 2020 (Apucarana Sports, Araucária e Prudentópolis). As partidas acontecem às quartas-feiras e aos sábados. Os dois clubes que somarem o menor número de pontos nesta primeira fase, serão rebaixados à 3ª divisão. Os classificados para a segunda fase (semifinal) se enfrentam em jogos de ida e volta. O vencedor de cada confronto conquista a vaga na final da competição e o acesso à 1ª Divisão de 2022. A 3ª fase (final) também será disputada em dois jogos, de ida e volta.

A tabela de jogos, o regulamento específico e o protocolo de Covid-19 para a disputa serão divulgados em breve pelo Departamento de Competições da Federação Paranaense de Futebol.

Preparação

A pandemia impôs muitas limitações no futebol paranaense e uma delas, sem dúvida, foi a mudança repentina na rotina de treinos dos times. O Araucária ECR, por exemplo, ainda não começou a treinar e a previsão é de que isso só ocorra no mês de agosto, quando se aproxima a data de início da competição.

Segundo o clube, a crise afetou as empresas e isso acabou refletindo na queda de patrocínios. Sendo assim, o Araucária, assim como os demais times da competição, enfrentam dificuldades para pagar os salários dos atletas, para testar todos os jogadores e equipe técnica contra Covid 19 (conforme exige o protocolo da competição) e ainda para arcar com despesas de viagens, hospedagens, alimentação e outras, durante a realização dos jogos em outras cidades.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021