Segundona retomará jogos no domingo (5) para sua 4ª rodada

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2022 retornará do período de recesso no domingo, 5 de fevereiro, para sua quarta rodada. Seis jogos estão previstos, sendo quatro no Estádio Municipal Emílio Gunha e dois no Estádio Pedro Nolasco Pizatto. Os times do Galáticos e Novo Iguaçu vão folgar na rodada.

O campeonato terá mais quatro rodadas pela frente na fase classificatória, depois virá a fase semifinal e a grande final, prevista para o dia 12 de março. Confira os jogos da 4ª rodada.

Domingo 5 de fevereiro

Estádio Municipal Emílio Gunha

9h – Penharol X Guajuvirense

11h – Santa Clara X Panterões

13h30 – Seleto X Projeto Vencer

15h30 – São Paulo X Madureira

Estádio Pedro Nolasco Pizatto

13h30 – Ponte Preta X Máfia

15h30 – De Olho no Futuro X Industrial