A contar desta quinta-feira, 02 de outubro, faltam apenas 85 dias para o Natal 2026. Isso mesmo! São menos de três meses e o projeto “Natal Sentidos/Sentimentos”, Centro de Atendimento Educacional Especializado (CMAEE-TGD) ainda tem várias cartinhas escritas pelas crianças que ainda não foram apadrinhadas. Cada uma, do seu jeitinho, pediu na cartinha o presente que gostaria de ganhar do Papai Noel.

O Centro atende crianças e estudantes matriculados na rede pública de ensino regular do município de Araucária, diagnosticados com TEA (Transtorno do Espectro Autista) e TOD (Transtorno Opositor Desafiador) com um total de 280 matrículas.

Para tornar essa iniciativa especial e proporcionar um Natal cheio de carinho e atenção para as crianças, o CMMAE TGD está em busca de voluntários e empresas dispostas a apadrinhar as cartinhas. Entre os pedidos estão brinquedos, roupas, calçados, livros sensoriais. “Sua colaboração fará toda a diferença para o sucesso dessa ação e para a alegria de nossos estudantes. Desde já, agradecemos imensamente sua atenção e apoio”, convida a equipe do CMMAE. As doações podem ser entregues até o dia 08 de dezembro. Faça parte deste projeto, entre em contato com o CMAEE-TGD pelo fone (41) 3614-7449 ou WhatsApp (41) 99605-8637.

Edição n.º 1485.