Com dois jogadores de Araucária na equipe, a seleção do Paraná avançou para as quartas de final da Taça das Favelas Brasil. Diretamente do time Favela Tropical, Marlon Dias da Silva, 17 anos, e Andrey Cristiano de Andrade Oliveira, 16 anos, são os talentos locais que estão representando a cidade e o estado no maior campeonato de favelas do mundo.

O Paraná venceu os dois jogos que disputou na fase classificatória e ficou em 1º no seu grupo. Nas quartas terá como adversário o São Paulo, na partida que acontece nesta sexta-feira, 10 de outubro, no Estádio da Vila Manchester (SP). O jogo será no mata-mata e o time que vacilar estará eliminado. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube da Taça das Favelas Brasil.

FEMININO

A seleção paranaense feminina também teve representante de Araucária. Sarah Miranda, 32 anos, defendeu o time Favela Favorita na edição Paraná e seu comportamento em campo lhe garantiu a convocação. O time da Sarah já foi eliminado das duas competições, mas para uma jogadora que tem o futebol correndo nas veias, esse é só o começo de uma jornada.

“Encerramos com orgulho a nossa participação na Taça das Favelas Brasil. Disputamos três jogos e conseguimos uma vitória, infelizmente não foi o suficiente para seguirmos em frente, mas fica a certeza de que cada uma de nós deu o seu melhor”, disse a atleta.

A Taça das Favelas Paraná agradeceu o empenho, a entrega e o compromisso de cada atleta que topou esse desafio. “Vocês deixaram suas casas, suas rotinas, suas famílias, e se dedicaram a algo maior: representar o nosso estado em uma competição nacional de enorme impacto. Mais do que resultados, essa caminhada foi feita de superação, coragem e sonho. Sonho de estar em campo, de vestir a camisa da sua favela e de levar o nome do Paraná para além das nossas fronteiras. Isso fortalece a certeza de que cada passo valeu a pena. As atletas voltam com mais força, mais experiência e ainda mais inspiração para os próximos anos. Parabéns, meninas!”