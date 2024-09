Selecionados para a VII Caravana – Mostra de Dança Cigana se apresentarão no domingo (29)

A 7ª edição do Setembro Cigano, organizado pela Casa Eliseu Voronkoff, que vem promovendo durante este mês diversas ações e atrações voltadas à celebração da Cultura Cigana e ao combate ao preconceito, chega ao seu encerramento com uma grande festa. No próximo domingo (29/09), a partir das 15h, os trabalhos selecionados para a VII Caravana – Mostra de Dança Cigana, serão apresentados presencialmente, na Casa Eliseu, dando ao público a oportunidade de conhecer toda a riqueza e diversidade das Danças Ciganas.

Os escolhidos são: Cigana Michele Ricoy – Lamento Cigano; Curso Permanente de Dança Cigana – Final Countdown; Curso Permanente de Dança Cigana – Rumbas Gitanas; Daniel Domingues – Andaluzia; Dupla Las Guapas (Cássia e Regiane) – Je Veux Du Soleil; Eliana Pereira – Maki Maki; Elke Bella Ruth – Typical Spanish; Grupo de Dança Cigana Artística Cecília Vela – Magia Gitana; Joeseli e Giovani – Coreografia com Aro Cigano; Larissa Camillo – Por qual caminho gostaria de ir?; Las Guapas Estúdio Hathor – Girls Just Wanna Have Fun; Lien Gitan – Pizzica de San Vito; Lien Gitan – Punhal; Lien Gitan (Alecrim Moreno e Andrômeda) – Astral; Lien Gitan (Alecrim Moreno) – Sangue Latino; Rosangela Pereira – Amor Mio; Sandra Silva – Paiduska; Sani Merka – Lola; Studio Macan – Amigas; Studio Macan – Kalbelyias; Zingara Michele Melo – Afghan; e Zingara Michele Melo – Maria Dolores.

Oficina de Flamenco

Outra atração do Setembro Cigano será a Oficina de Musicalidade Flamenca e Compás, onde ritmo, técnica e alma se encontram na magia do Flamenco. A oficina acontecerá na sexta-feira (27), das 19h às 21h, e as inscrições podem ser feitas no link linktr.ee/casaeliseu.

Os participantes aprenderão a importância do Compás, o coração do Flamenco, e dominarão a arte de tocar as palmas (jaler) com o autêntico soniquete flamenco. Os ministrantes serão dois grandes mestres do Flamenco. Miri Galeano “Perlita” é bailaora, professora e coreógrafa internacional, com formação pelo Ministério de Educação de Assunção (Paraguai) e premiações em concursos no Paraguai, Argentina e Brasil.

Jony Gonçalves é guitarrista flamenco com mais de 20 anos de experiência, reconhecido no Brasil e no exterior. Diretor e professor do grupo Perla Flamenca, já acompanhou os maiores nomes do baile e cante flamenco pelo mundo.

Toda a programação é gratuita. O projeto conta com recursos do PROFICE – Programa de Fomento e Incentivo à Cultura de Estado do Paraná, apoio da Copel e da Gelopar.

Durante todo o mês de setembro o centro cultural também está recebendo doações de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal e roupas, que serão encaminhadas à Confederação Brasileira Cigana.

A Casa Eliseu Voronkoff está localizada na Rua Julieta Vidal Osório, 413, no Centro. Mais informações pelo fone (41) 3031-5355 e pelo WhatsApp (41) 99850 6246.

Edição n.º 1434.