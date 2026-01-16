O Soff Cine recebe, nos dias 22, 23 e 24 de janeiro, o relançamento da trilogia O Senhor dos Anéis em sessões especiais, em comemoração ao 25 aniversário da saga. A programação prevê a exibição de um filme por dia, seguindo a ordem da saga dirigida por Peter Jackson e baseada na obra literária do escritor britânico J.R.R. Tolkien.

No dia 22 de janeiro, será exibido O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel, filme que apresenta a Terra-média e acompanha o início da jornada de Frodo Bolseiro, encarregado de destruir um anel de poder capaz de ameaçar todo o mundo conhecido. No dia seguinte, 23 de janeiro, a programação segue com As Duas Torres, que mostra a separação dos personagens e o avanço das forças de Sauron. Encerrando a programação, no dia 24 de janeiro, o público poderá assistir a O Retorno do Rei, capítulo final da trilogia, que retrata a batalha decisiva pelo destino da Terra-média.

Lançados originalmente entre 2001 e 2003, os filmes se destacaram pelo uso de efeitos visuais, cenários e trilha sonora, além da construção de um universo narrativo inspirado na literatura fantástica. A trilogia foi reconhecida em premiações internacionais e se consolidou como uma adaptação cinematográfica de sucesso.

A programação completa e os horários das sessões podem ser consultados pelo site da Velox Tickets: https://www.veloxtickets.com/Portal/Local/Cinema/Araucaria/Soff-Cine/SOF/2025-02-20. Os ingressos têm valores a partir de R$15,00.