Sete colégios de Araucária são premiados por notas obtidas no IDEB 2019

Diretores dos colégios de Araucária que foram premiados receberam os certificados. Foto: divulgação

A Secretaria de Estado da Educação (SEED), juntamente com o Núcleo Regional de Educação da Área Metropolitana Sul, premiou com o “certificado ouro” as escolas que obtiveram os melhores desempenhos no último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), de 2019. De Araucária, sete colégios estaduais receberam a premiação: Professora Cleide Leni Lopes Kurzawa, Joana Gurski, Lincoln Setembrino Coimbra, Helena Wysocki, João Nerli da Cruz, Rocha Pombo e Deputado Vespertino Ferreira Pimpão.

A intenção da Secretaria de Estado da Educação com esta homanagem foi valorizar as escolas que apresentaram os melhores resultados no Ideb. De acordo com a SEED, o destaque irá motivar os diretores e professores, reconhecendo os bons exemplos e o trabalho que essas escolas vêm desenvolvendo.

A entrega das placas aconteceu durante a abertura da terceira etapa do Seminário Aprendizagem em Foco 2019, promovido pela SEED. As escolas homenageadas pertencem a 15 Núcleos Regionais da Educação. Foram destacadas as melhores nas categorias ensino fundamental e ensino médio e as que apresentaram maior avanço no índice.

Crescimento

No último Ideb, o Paraná teve a alta mais expressiva do País (de 0,7) no ensino médio, de 3,7 para 4,4, subindo de sétimo para o quarto lugar no ranking de escolas públicas. Já no ensino fundamental II (do 6º ao 9º ano), o Estado subiu do sétimo para o terceiro lugar na classificação nacional.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021