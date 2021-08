Setembro começará com tempo fechado no município

Foto: Marco Charneski

A frente fria que chegou ao Estado na última quarta-feira, 25 de agosto, continuará mantendo o tempo fechado e instável em Araucária. De acordo com a previsão do Simepar, as chances de chuva são baixas, mas nem por isso o sol volta a dar as caras no município.

Parcialmente nublada, nesta segunda-feira, 30, a máxima não passa dos 16°C, sem probabilidade de temporais. Na terça-feira, 31, o tempo segue nublado. Mínima de 13°C e máxima de 21°C. Setembro chega na quarta-feira, 1°, com máxima de 23°C, céu encoberto e poucas chances de chuvas