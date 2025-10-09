Neste final de semana, em comemoração ao Dia das Crianças, o Shopping Pinheiros realizará um evento com muita diversão para a criançada.

No sábado, 11 de outubro, o cronograma estará repleto de brincadeiras. O dia começa às 12h, com brinquedos infláveis disponíveis até 20h e camarim de pintura até às 16h. O público também poderá assistir uma apresentação de dança das princesas às 15h e 16h.

No domingo, 12 de outubro, o público poderá participar do 1° Circuito de Bike Pinheiros, com início às 9h. O percurso será de 7 km, com local de partida no Shopping Pinheiros. A organização faz um alerta para que os ciclistas não esqueçam dos capacetes.

Também está sendo realizado um sorteio de Dia das Crianças, valendo cinco pares de ingressos para o Araucária Acqua Park. Para participar é preciso seguir o perfil do Shopping e do Acqua Park no Instagram. Em seguida, curtir a publicação do sorteio e marcar dois amigos nos comentários.