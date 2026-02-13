Quem disse que crianças e animais não podem comemorar o Carnaval também? Pensando nisso, o Shopping Pinheiros realizará um evento voltado à criançada e aos pets neste sábado, 14 de fevereiro.

Entre as atrações estão o bailinho de carnaval, camarim de pintura, desfile de fantasia, cabelo maluco e várias atividades recreativas preparadas especialmente para eles. A ação tem entrada gratuita e acontecerá das 14h às 17h. O evento conta com o apoio da loja Dream Box – Presentes Especiais e Importados, Nalu By Lupo e Brinquedoteca Chista – Leão de Judá.

Para participar, precisa seguir algumas orientações: a criança precisa ter até 14 anos; necessário estar acompanhada de um responsável maior de idade durante todo o evento; e é recomendado que a criança esteja com fantasia confortável, para poder brincar e se movimentar livremente. Outras orientações podem ser acessadas através do formulário de inscrição.

Os pets não vão ficar de fora da folia! Com o apoio do Mundo Pet, será realizado um desfile especial para os bichinhos. Os tutores podem levar os amiguinhos peludos fantasiados, onde a melhor fantasia ganhará um prêmio surpresa e os demais ganharão amostrinhas.

Para participar precisa realizar a inscrição pelo formulário que está disponível no link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTx5kraZH_8zR71iTZfLqPjcNeBw-xV2mJgkhTH5UvXe4gnQ/viewform. O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Victor do Amaral, na região Central, ao lado do McDonalds.

Edição n.º 1502. Victória Malinowski.