Silvana Schubert lança seu novo livro “O Azul de Laura” nesta 6ª feira, na Casa Eliseu Voronkoff

A doutora e mestre em Educação Silvana Elisa de Morais Schubert fará o lançamento do seu novo livro “O Azul de Laura” na próxima sexta-feira, 16 de setembro, às 19h, na Casa Eliseu Voronkoff. O evento será gratuito e aberto a toda a população de Araucária. O livro foi produzido a partir da história real de uma menina branca nascida em uma família negra. “Azul é a cor da família da Laura, minha sobrinha, ela entendia que todos eram azuis e ela queria ser azul também. Ela nasceu branca e seu desejo era ser pretinha. Tendo como inspiração a história real dela, escrevi esse livro, cujo objetivo maior é ensinar a Laura e toda criança branca, parda ou negra a reconhecer e valorizar suas raízes, a vencer a ideologia da cor e do corpo aceitável. É buscar instruir a criança a ser, sobretudo, antirracista, ou seja, ser frente na defesa do outro, identificar e combater formas de preconceito contra a cor da pele ou características de qualquer espécie, e ao não uso da afroconveniência (ser pardo ou preto se lhe convém), pois ser parte e ter raízes vai prepará-la para a defesa e não para apropriação indevida da cor e da raça nesse sistema injusto de classes”, explica a autora.

Silvana é apaixonada pela literatura desde criança, já escreveu mais de 30 livros, nunca publicados. Entre os títulos já lançados estão: Confiança Ela Nasceu (Editora CRV); A Aranhazinha Filó Na Parede Da Vovó, O Novo Look Da Zebra e Fofoca (esses três Pela Editora Appris); Entre a Surdez e a Língua (Editora Prismas e reeditado pela Appris ); A Necessária Formação para a Educação de Surdos (Ed. Appris); e O Sono de Jackistória, uma homenagem à escritora Jacqueline Carter, falecida recentemente, que foi publicado pela Capitulê.



Currículo



Silvana Elisa de Morais Schubert é doutora e mestre em educação pela Universidade Tuiuti do Paraná, possui doutorado e mestrado (livre) em psicanálise clínica voltada a saúde mental. É escritora dos livros de literatura e na área da surdez. Além de artigos e capítulos sobre temas diversos entre eles questões raciais.

Serviço

A Casa Eliseu Voronkoff fica na rua Julieta Vidal Ozório, 413, Centro e os fones de contatos são (41) 3031-5355 e (41) 99850-6246. Contatos com a escritora Silvana Schubert pelo fone (41) 99609-3905.