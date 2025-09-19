O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que há previsão de chuva no domingo. Além disso, a temperatura aumentará nos próximos dias, podendo chegar a 29°C.

Nesta sexta-feira, 19 de setembro, o céu está claro e não há sinal de chuva. A temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 25°C, com as rajadas de vento chegando a 26 km/h. A umidade está por volta de 38% e 98%.

No sábado, 20 de setembro, a temperatura mínima ficará em 12°C e a máxima em 29°C, com as rajadas de vento permanecendo em 26 km/h. A umidade ficará entre 37% e 99%.

No domingo, 21 de setembro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 95%, com a precipitação acumulada de 3.7 mm. A ventania chegará a 54 km/h, com a umidade oscilando entre 46% e 88%. A temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 28°C.