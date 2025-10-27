De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a chuva irá parar de cair apenas na quinta-feira (30).

Nesta segunda-feira, 27 de outubro, a temperatura mínima é de 16°C e a máxima de 23°C, com as rajadas de vento atingindo 35 km/h e a umidade oscilando entre 64% e 100%. A probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%, com a precipitação acumulada chegando a 19.6 mm.

Na terça-feira, 28 de outubro, a probabilidade de ocorrência permanecerá sendo de 97%, com a precipitação diminuindo para 5.3 mm. A temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 18°C. A umidade ficará por volta de 79% e 98%, com a ventania de 36 km/h.

Na quarta-feira, 29 de outubro, não haverá tanta mudança na temperatura, a mínima irá para 13°C e a máxima para 19°C. As rajadas de vento podem atingir 33 km/h, com umidade entre 77% e 99%. A probabilidade de ocorrência de chuva será de 86%, com precipitação de 2.2mm.

Não há previsão de chuva na quinta-feira, 30 de outubro. A temperatura mínima será de 12°C e a máxima de 16°C, com muitas nuvens no céu. A umidade irá oscilar entre 77% e 93%, com a ventania de 29 km/h.