De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura irá atingir a máxima de 28°C neste sábado, porém, diminuirá para 15°C no domingo.

Nesta sexta-feira, 22 de agosto, o céu está claro, com a umidade oscilando entre 44% e 90%. A temperatura mínima é de 13°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 35 km/h.

No sábado, 23 de agosto, a temperatura aumentará, com a mínima indo para 17°C e a máxima para 28°C. A umidade ficará entre 30% e 81%, com a ventania aumentando drasticamente para 56 km/h.

No domingo, 24 de agosto, a temperatura diminuirá repentinamente, com a mínima indo para 10°C e a máxima para 15°C. As rajadas de vento podem atingir 45 km/h, enquanto a umidade estará por volta de 71% e 98%.