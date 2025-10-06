A previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) marca chuva para a semana inteira, com queda na temperatura a partir de terça.

Nesta segunda-feira, 06 de outubro, a temperatura mínima é de 17°C e a máxima de 30°C. Com probabilidade de ocorrência de chuva de 28%, a precipitação acumulada é de 1.1 mm. A umidade está oscilando entre 36% e 99%, as rajadas de vento podem atingir 49 km/h.

Na terça-feira, 07 de outubro, a probabilidade de ocorrência de chuva será de 96%, com precipitação acumulada de 14.5 mm. A ventania cairá para 39 km/h, a temperatura mínima será de 10°C e a máxima de 16°C. A umidade ficará por volta de 81% e 97%.

Na quarta-feira, 08 de outubro, a temperatura diminuirá novamente, com a mínima permanecendo em 10°C e a máxima indo para 12°C, as rajadas de vento será de 47 km/h. A umidade estará entre 91% e 98%, com probabilidade de chuva de 96% e precipitação acumulada de 26.1 mm.

Na quinta-feira, 09 de outubro, não haverá mudança na temperatura, sendo a mesma do dia anterior. Com a probabilidade de 96%, a chuva atingirá a precipitação de 14.0 mm. A umidade ficará por volta de 92% e 98%, com a ventania de 50 km/h.