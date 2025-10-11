O Sine Araucária foi o grande destaque do Escritório Regional de Curitiba no mês de setembro. Com 1.164 trabalhadores colocados no mercado de trabalho, o município superou em 339% a meta estabelecida para o período, que era de 343 vagas.

O resultado coloca Araucária na primeira posição entre todas as agências da região, superando inclusive a capital paranaense em números absolutos de colocação. Enquanto Curitiba registrou 943 contratações, Araucária liderou com folga.

“Esse resultado é fruto desse novo pensamento da gestão do Gustavo Botogoski, temos muito a agradecer ao prefeito, ao nosso novo secretário de governo o Robson Furman, ao secretário interino do trabalho emprego o Edson Coruja. Foram muitas parcerias e Araucária conseguiu esse bom resultado. Isso é fruto da parceria da gestão, da secretaria e as indústrias. Então temos que parabenizar a nova gestão que tem esse olhar voltado para o povo”, afirmou o diretor geral da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE), Jonas Moreno Macedo de Campos

Para o mês de outubro, a meta do Sine Araucária é 342 colocações.