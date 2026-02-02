Em dezembro, a cidade de Araucária acompanhou de perto o lançamento oficial do Singulare Residence, um condomínio de terrenos residenciais de alto padrão, localizado em um dos pontos mais estratégicos da cidade, o centro de Araucária. E a resposta não poderia ter sido mais expressiva: mais de 50% dos lotes já estão indisponíveis.

O projeto prevê infraestrutura interna com ruas asfaltadas para tráfego intenso, rede de energia elétrica subterrânea, projeto de segurança feito por empresa especializada e regras construtivas com padrão mínimo elevado, trazendo consigo um novo padrão de urbanismo, segurança e qualidade de vida.
São 97 lotes com metragens variando entre 336 e 570 metros quadrados, envoltos por aproximadamente 40.000 metros quadrados de área verde preservada. Entre as áreas de uso comum anunciadas destaca-se um complexo de lazer e bem-estar com piscina com borda infinita, academia completa, poker bar, salão de festas e brinquedoteca.

Singulare Residence: o projeto que conquistou Araucária antes mesmo de ser entregue

A divulgação do residencial começou antes do lançamento oficial, com uma série de ações realizadas na cidade. Segundo a empresa, houve um evento de apresentação do projeto, encontros promovidos aos sábados no terreno onde o condomínio será implantado e uma ação no Shopping Pinheiros, com exposição da maquete do empreendimento. As iniciativas fizeram parte da estratégia de apresentação do empreendimento ao público local.

A VKR informa que os lotes ainda disponíveis seguem com valores da tabela de lançamento, e que uma próxima fase de vendas deve ser aberta posteriormente, com atualização de preços. O atendimento aos interessados ocorre nos plantões de venda da VKR, na Rua Pedro Druszcz, 440, esquina com a Avenida Brasil, e na Rua Lourenço Jasiocha, 500. Informações adicionais são divulgadas no perfil @vkr_empreendimentos, no Instagram, e pelo telefone 99906-7811.

