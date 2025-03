SMED está com matrículas abertas para novas turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA)

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Educação (SMED), está com matrículas abertas para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Fase 1, que compreende os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). No município, a EJA tem se consolidado como importante instrumento de inclusão social, além de promover novas oportunidades para quem não teve acesso ou quer dar continuidade aos estudos, já que o direito à educação não se restringe à infância e à adolescência.

A EJA é voltada para pessoas a partir de 15 anos que, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de concluir seus estudos na idade considerada adequada. Atualmente, a modalidade é oferecida em seis escolas municipais de Araucária.

Confira a seguir a relação de unidades educacionais onde as inscrições estão abertas, bem como endereço, contato e período das aulas:

*Escola Municipal Prof. Arlindo Milton Druszcz – Rua Faisão, 1.320 – Capela Velha, telefone: (41) 3614-7712. Turmas à noite.

*Escola Municipal Prof. Ambrósio Iantas – Rua José Maria dos Anjos, 50 – Capela Velha, telefone: (41) 3614-7455. Turmas à noite.

*Escola Municipal Prof.ª Silda Sally Wille Ehlke – Rua Mato Grosso, 631 – Jardim Iguaçu, telefone: (41) 3614-7491. Turmas à noite.

*Escola Municipal Prof.ª Maria Aparecida Saliba – Rua Professora Maria Nassar Schaustek, 1.024 – Campina da Barra, telefone: (41) 3614-7528. Turmas à noite.

*Escola Municipal Prof.ª Terezinha Mariano Theobald – Rua Gumercindo R. Pimenta, 76 – Cachoeira, telefone: (41) 3614-7443. Turmas à noite.

*Escola Municipal Irmã Elizabeth Werka – Rua Rodolpho Hasselmann, 531 – Centro, telefone: (41) 3614-7454. Turmas à tarde e à noite.

Os interessados devem ir diretamente a uma das escolas que oferecem a EJA ou entrar em contato com a SMED, pelo telefone (41) 3614-7406.

