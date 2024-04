SMTE abrirá inscrições para curso gratuito de Excel Intermediário na sexta (03)

Nesta sexta-feira, 03 de maio, será liberada as inscrições para o curso gratuito de Excel Intermediário, que serão realizadas presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE). O curso é oferecido pelo SINE em parceria com o SENAR.

A inscrição deve ser realizada presencialmente no SINE, e menores de idade deverão estar acompanhados dos responsáveis. As senhas são distribuídas por ordem de chegada, sendo proibido guardar lugar na fila.

São 30 vagas disponíveis, onde os alunos devem ser moradores de Araucária, ter no mínimo 14 anos, ensino fundamental completo ou cursando, e saber Excel básico.

Os documentos necessários para realizar a inscrição, são: CPF, RG, comprovante de endereço atualizado e certificado de Excel básico.

As vagas serão divididas em duas turmas, sendo no período da manhã e de tarde com horário das 8h às 12 e das 13h às 17h. As aulas serão realizadas nos dias 08, 09 e 10, e nos dias 13, 14 e 15 de maio. Os alunos que precisarem de isenção na tarifa de ônibus, devem solicitar o benefício na SMTE.

Serviço

A Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego está localizada na Rua Álvaro Linhares Ehlke, 333, no bairro Sabiá. O atendimento é das 8h às 12 e das 13h às 17h. Para informações adicionais ou em caso de dúvidas, entrar em contato com o telefone/WhatsApp (41) 3614-1650.