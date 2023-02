Solenidades de posse de professores foi realizada quarta-feira (01)

Com a construção e reforma de algumas redes municipais de ensino de Araucária, a Prefeitura realizou duas solenidades de posse de professores nesta quarta-feira (01) com objetivo de atender à demanda de ampliação de vagas.

No período da manhã, são 60 aprovados em concurso público para professor de educação infantil, que foram convocados para tomar posse. Já no turno da tarde, são 40 convocados para o cargo de professor docência I.

Os professores de educação infantil vão atender à demanda gerada a partir da criação de novas vaga em unidades que estão passando por reformas. O CMEI Verônica Panek Hass, no bairro Iguaçu, por exemplo, está passando por obra de ampliação e a previsão é que fique 60% maior. Outra unidade que está em obras, é o CMEI Professora Alice Montrezol Mattos, no bairro Jd. Industrial, que está em fase final da reforma e a previsão da volta do atendimento é para o dia 06/03.

Já os empossados para o cargo de professor de docência I, vão substituir os profissionais que se aposentaram recentemente.

