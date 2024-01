Sujeito é preso em flagrante pela GM após abandonar o próprio cão

A Guarda Municipal prendeu em flagrante no final da noite deste domingo, 28 de janeiro, um homem que havia acabado de abandonar – pasmem – aquele que é conhecido como o melhor amigo do homem: o próprio cãozinho de estimação.

A GM chegou até o sujeito após a denúncia de um popular que disse ter visto – um pouco antes – um homem abandonando um cão na Avenida Centenário, bairro Barigui. Pelas informações repassadas aos guardas, o cão, de cor preta e porte médio, havia sido jogado de um veículo modelo GM Celta, de cor prata.

Em poder da informação, a GM fez rondas na região e localizou o celtinha. Ao ver a viatura, o condutor do carro ainda tentou fugir, mas foi abordado. Vendo que a casa havia caído, o condutor admitiu que havia sido ele o autor da malvadeza. Segundo apurou nossa reportagem, o nome do sujeito é Jackson Oliveira da Silva, de 23 anos.

De acordo com ele, o cãozinho estava com a família desde filhote, mas havia crescido demais e por esta razão, vejam o absurdo, ele decidiu abandoná-lo. Com a confissão, a GM o autuou em flagrante e o encaminhou, preso, até a Delegacia de Polícia Civil, onde responderá pelo crime previsto na Lei contra Crimes Ambientais, que pode lhe render prisão de dois a cinco anos de prisão, além de multa e proibição de que volte a ter um bichinho de estimação.

Junto com ele, no camburão da viatura, quem não o abandonou até a chegada à Delegacia foi o cãozinho. Segundo o relatório da ocorrência, os guardas acionaram a Secretaria de Meio Ambiente, que é quem ficará responsável por buscar um novo lar ao bichinho.