Os pontos de ônibus que a Prefeitura instalou há cerca de seis meses na Rua Cezar Hasselman, no bairro Boqueirão, em frente ao Residencial Serena, continuam desativados. O fato tem gerado muita curiosidade entre os moradores, que querem saber qual linha de ônibus irá passar por lá e quando começará a operar.

Os novos pontos foram instalados como parte das ações mitigadoras do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) relacionado à construção do Centro Logístico do Mercado Livre naquela região. O Centro foi construído às margens da Rua Ubirajara Sávio Torres, no Fazenda Velha, e a nova linha de ônibus, ou mesmo a extensão de uma linha já existente – como já foi divulgado anteriormente pela Superintendência do Transporte Coletivo – deverá atender a nova demanda de passageiros a partir desse novo empreendimento.

SEM PREVISÃO

Questionada pela segunda vez sobre a questão, a Superintendência de Transporte Coletivo de Araucária informou que ainda não há uma definição se uma ou mais linhas do TRIAR irão passar por aquele trecho, que fica próximo a um grande centro de distribuição recém-inaugurado.

A STC disse ainda que, no momento, estão sendo levantadas as informações sobre a quantidade de usuários e os horários de maior demanda. A depender das informações coletadas, poderão ser implantadas linhas distintas.

Edição n.º 1491.