Superliga B: Araucária perde invencibilidade e tentará recuperação nesta 4ª feira contra o Azulim Gabarito

O SMEL Araucária/Aspma/Berneck perdeu seu primeiro jogo na Superliga B no sábado (11/02), contra o APROV/Chapecó, por 3 sets a 1, com parciais de 25X13/19X25/26X24 e 25X20. O time araucariense, que vinha de uma sequência de três vitórias, não fez uma boa apresentação e se desestabilizou com os erros da arbitragem, que favoreceram o adversário. “Fizemos um jogo abaixo do que podíamos. A equipe adversária foi muito eficiente, apresentou um excelente jogo, acima do que demonstrou em jogos anteriores. Eles também contaram com a motivação da torcida, que deu um belo espetáculo. Mas sem dúvida, o maior obstáculo que tivemos foi em relação ao nosso levantador titular, que teve um problema de saúde e jogou debilitado, no sacrifício, mostrando amor à camisa”, disse o técnico Everson Ribeiro.

Segundo ele, outro ponto que contribuiu com a derrota foram os erros grosseiros de arbitragem em favor do Chapecó, que influenciaram no resultado do terceiro e do quarto sets e deram a vitória ao time da casa. “A Superliga é uma competição dura e nem sempre vamos conseguir manter nosso rendimento no mais alto nível, sem contar ainda que o jogo fora de casa sempre é complicado. Agora vamos corrigir os erros e buscar a vitória na próxima partida em casa, frente ao líder invicto da competição”, acredita o técnico.

O jogo entre o Araucária e o Azulim Gabarito/Monte Carmelo será nesta quarta-feira (15/02), às 19h30, no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira.

Foto: Thaise Oliveira/FPV.