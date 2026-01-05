A Justiça Criminal de Araucária decretou a prisão preventiva de Ezequiel Zacarias Costa. Ele tem 44 anos e é o principal suspeito da morte de sua ex-namorada.

Josefa Ferreira de Araujo Vital, 44 anos, estava desaparecida desde 29 de dezembro de 2025 e seu corpo foi encontrado já em estado de decomposição no final da noite da última sexta-feira, 2 de janeiro de 2026.

O corpo da vítima estava no interior de um apartamento no Condomínio Canadá, localizado na rua Yoshiaki Nagano, no jardim Shangai, bairro Capela Velha. Josefa estava com pelo menos um corte profundo no pescoço, muito possivelmente ocasionado por uma faca.

De acordo com o delegado Eduardo Kruger, titular da Delegacia da Mulher de Araucária, o apartamento em que a vítima foi localizada era locado por Ezequiel, que teria tido um relacionamento de quatro meses com a vítima. Ela chegou a morar com ele nesse imóvel.

Diante das circunstâncias do crime, o delegado pediu a prisão preventiva de Ezequiel já no sábado (3), sendo que no final de semana mesmo ela foi decretada pela Justiça. “Ele é considerado foragido e pedimos a colaboração das pessoas para denunciar anonimamente caso tenham informações que possam levar ao seu paradeiro”, destacou o delegado.

Ezequiel Zacarias Costa trabalha como caminhoneiro e é natural de Itabira, em Minas Gerais. A suspeita é de que ele tenha fugido para o seu estado natal dirigindo o carro da vítima, que já foi localizado abandonado em Minas.

Quem tiver informações acerca do paradeiro de Ezequiel deve ligar imediatamente para os telefones 41 3641-6014 ou 41 3641-6015 ou ainda pelo 197.

Entenda o caso

De acordo com as investigações, Josefa e Ezequiel namoraram por cerca de quatro meses. Ela é moradora de Fazenda Rio Grande e veio morar com o suspeito em outubro deste ano no Condomínio Canadá, no bairro Capela Velha.

Também conforme as apurações, no último dia 13 de dezembro, Ezequiel teria agredido Josefa. A Polícia Militar chegou a ser chamada, mas a vítima preferiu não ir até a Delegacia formalizar denúncia contra seu agressor.

Ela então encerrou o namoro e voltou a morar com os filhos em Fazenda Rio Grande. Porém, segundo familiares da vítima, desde que ela pôs fim ao relacionamento, Ezequiel passou a persegui-la por meio de mensagens. Dia 28 de dezembro teria sido a última vez em que a família viu Josefa. Na oportunidade ela contou que iria trabalhar nos dias 29 e 30 de dezembro fazendo taxa.

Os filhos chegaram a registrar um boletim de ocorrências no dia 31 de dezembro informando que a mãe estava desaparecida, sendo que a última vez que teria visto o celular foi justamente em 29 de dezembro.

Desconfiados, os filhos teriam ido até o condomínio onde Ezequiel morava e ficaram sabendo que ele também não era mais visto desde o dia 29 de dezembro. “Nesta sexta-feira os filhos acionaram a PM, juntos foram até o apartamento e a encontraram morta com sinais de facadas”, comentou o delegado.

O delegado explicou ainda que as diligências feitas até o momento mostram que o suspeito fugiu com o carro da vítima para outro Estado. Ele explicou também que ela nunca registrou um boletim por violência doméstica e nem solicitou qualquer tipo de medida protetiva.