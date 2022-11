Taxistas de Araucária pedem exclusividade no transporte de trabalhadores da cidade

A Associação Rádio Táxi Araucária diz que o transporte de trabalhadores da Repar, feito por taxistas vindos de outras cidades, está prejudicando a classe. Segundo o presidente da RT, Ivando Melo Ribeiro, os táxis de fora estão “invadindo” o espaço, enquanto os veículos do Município que são licenciados para este serviço, ficam parados no ponto que fica na portaria da refinaria.



“Estamos sendo prejudicados porque os taxistas de Curitiba e de outras cidades vizinhas estão vindo pra cá fazer o trabalho que cabe a nós, taxistas de Araucária. Inclusive existe uma Lei Municipal (Lei nº 2851/2015 art 7º), que diz que os únicos autorizados a fazer transporte de passageiros são os taxistas do município. Também já pedimos inúmeras vezes que seja feita a fiscalização pela Prefeitura, porém não tivemos retorno”, comentou Ivando. Ele complementa que o maior movimento de taxistas de fora atendendo trabalhadores da Repar pode ser observado durante a madrugada ou entre às 16h e 17h30.

Com relação à reclamação dos taxistas, a Prefeitura de Araucária informou que a situação de transporte irregular por táxis de outros municípios deve ser flagrada pela equipe de trânsito, para que as medidas previstas em lei sejam aplicadas. Os agentes de trânsito já atenderam solicitações sobre essa acusação envolvendo táxis de outras cidades, porém nas ocasiões, não flagraram irregularidades. A Prefeitura explicou também que é preciso considerar que os agentes de trânsito devem realizar a fiscalização dentro de sua área de atribuição prevista em lei. Sendo assim, não é possível abordagens em rodovia federal, nem em sua marginal e nem dentro de área particular.



O Departamento de Trânsito esclarece ainda que está prevista na programação dos agentes, novas diligências na localidade para possíveis abordagens e que está sempre à disposição do solicitante, para mais esclarecimentos.