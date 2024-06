Teatro da Praça apresenta Projeto Cordas do Iguaçu no domingo (30)

O projeto Cordas do Iguaçu será atração no Teatro da Praça no próximo domingo (30/06), às 16 horas. O público poderá acompanhar apresentações instrumentais gratuitas e abertas para todas as idades. Os ingressos poderão ser retirados, por ordem de chegada, na bilheteria do Teatro, 30 minutos antes do horário do espetáculo. O repertório da apresentação inclui “Primeira Valsa”, “Over The Rainbow”, “Pompa e Circunstâncias” e “Minueto”.

O Cordas do Iguaçu é um projeto social que há mais de 13 anos ensina música gratuitamente com aulas de violino, viola e violoncelo para crianças e jovens de Curitiba e região metropolitana. Em Araucária, são cerca de 150 alunos.

O projeto, vinculado à Lei de Incentivo à Cultura, atua localmente em parceria com a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e promove o acesso à cultura e incentiva a participação ativa da população em atividades culturais, enriquecendo o panorama cultural da região.

Como forma de incentivo para o aprendizado, os alunos em condição de vulnerabilidade social ainda recebem instrumentos doados para as aulas, que são ministradas por professores especialistas em instrumentos de cordas, de forma individualizada, conforme o instrumento musical escolhido. Em Araucária, a Prefeitura apoia disponibilizando o espaço da escola onde ocorrem os cursos.

O Teatro da Praça fica na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Edição n.º 1421