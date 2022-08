Teatro da Praça recebe lançamento de disco e show de comédia neste final de semana

O Teatro da Praça receberá um show musical com o lançamento do disco ‘Resiliência’, de Patrícia Santos, no domingo, 21 de agosto. O evento, aberto para todas as idades, terá início às 20h e os ingressos (R$ 30) estão à venda por meio do telefone (41) 99588-9998. Conforme a organização, o show de lançamento do disco ‘Resiliência’ também contará com alguns clássicos da música popular brasileira.

Trata-se de um álbum autoral que conta uma história de superação e recomeço da autora. De maneira sensível e poética, ele compara os ciclos da vida com as estações do ano. Há momentos de vibrar o calor, deixar ir, aceitar a mudança, florescer e frutificar…e assim, a cada ciclo crescer e evoluir.

No sábado, 20, o Teatro receberá o espetáculo de stand-up comedy “Show da Lurde – Eu não aguento mais”. Os ingressos (R$90 inteira/ R$45 meia entrada/ R$35 promocional/antecipado) para a sessão das 18h estão à venda pelo site www.sympla.com.br. A segunda sessão da noite, às 20h, já teve todos os ingressos vendidos antecipadamente. A classificação etária do evento é 16 anos.

O espetáculo é um show de comédia apresentado pelo humorista Alorino Junior, que interpreta a personagem Lurde. Lurde é mãe e dona de casa e, neste show, aborda assuntos do cotidiano e perrengues que toda dona de casa passa. A personagem fala sobre sua vida pessoal e das dificuldades de criar a filha Raniely e também mostra sua admiração pelo pastor Vandré.

O Teatro da Praça fica na rua São Vicente de Paulo, nº 1091, Centro.

Foto – Carlos Poly/SMCS

Texto: Assessoria