A programação do Teatro da Praça para este mês de outubro está incrível. Na sexta-feira (24) e sábado (25), às 20h, o espetáculo de dança cigana ‘Para onde o vento sopra’ tomará conta do palco.  Utilizando recursos da Lei Aldir Blanc, o espetáculo é composto pelas alunas do curso de dança cigana da Casa Eliseu Voronkoff. A classificação é livre.

“‘Para onde o vento sopra’ foi pensado a partir dos lugares em que a dança cigana, em toda a sua diversidade, se construiu, como nos desertos, nas ruas e feiras, nos campos, em cidades portuárias, onde haviam pontos de encontro com outras culturas, até chegar no palco. A ideia é abordar as diásporas ciganas, do ponto de vista da arte, da dança”, explica a professora e bailarina Michele Cas.

DEMAIS ATRAÇÕES

No domingo (26), às 18h, o Teatro recebe o espetáculo ‘Mulheres – Mostra de Dança Oriental Árabe’. Os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones (41) 99619-9629 e 98834-3131 e a classificação é livre.

Na terça-feira (28), às 19h30, será o ‘Dia da Animação’, com ingressos gratuitos disponíveis na bilheteria do Teatro uma hora antes do espetáculo. A classificação é livre.

Todos os eventos estão sujeitos a lotação máxima do Teatro, que está localizado na rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro. Mais informações pelo telefone (41) 3614 7642.

Edição n.º 1487.