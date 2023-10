Telefone do SAMU ficará fora do ar por uma hora na madrugada de hoje para amanhã

O telefone 192, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ficará indisponível por uma hora, das 23h59 desta terça-feira (31/10) à 1h desta quarta-feira (1/11), por conta de uma atualização que será realizada no sistema.

O período escolhido para a realização da manutenção foi aquele em que há menor demanda de ligações e durante este tempo, os moradores de Araucária que necessitem de atendimento do SAMU, devem ligar para o número 193 do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE).

A central do SIATE fará o atendimento inicial e caso necessário irá acionar a central do SAMU para continuidade no atendimento. O serviço de atendimento não terá interrupção, apenas o telefone ficará fora do ar.

Quando acionar o Samu

As equipes do Samu devem ser acionadas em casos que exigem chegar de forma rápida para prestar atendimento à vítima após alguma situação de urgência ou emergência que possa levar ao agravamento do quadro de saúde, sequelas ou morte.

Veja alguns exemplos de quando ligar para o Samu:

problemas cardiorrespiratórios agudos;