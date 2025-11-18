Nesta terça-feira, 18 de novembro, a Guarda Municipal de Araucária divulgou um comunicado, onde informa que os telefones oficiais para contato com a GMA estão temporariamente fora do ar.

A situação aconteceu devido a uma queda de energia na sede da corporação, resultando na interrupção temporária do funcionamento dos telefones 153 e (41) 3614-1798.

A Guarda Municipal também informa que, enquanto as linhas não são restabelecidas, o número de celular (41) 99183-7517 ficará disponível, de forma emergencial, para atendimento e registro de ocorrências.

Assim que normalizar a situação, os telefones oficiais voltarão a funcionar normalmente.