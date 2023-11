Telhado de empresa desaba e deixa um trabalhador venezuelano morto e outro gravemente ferido

No final da tarde desta quarta-feira (22/11), um trágico acidente ocorreu na empresa de mármores e granitos Araustone, localizada na marginal da Rodovia do Xisto, bairro Fazenda Velha, matando um trabalhador e deixando outro gravemente ferido. O telhado do estabelecimento desabou sobre os dois trabalhadores, que estariam fazendo serviços naquele local. Ainda não há informação oficial sobre o que de fato teria ocorrido para resultar nesse trágico acidente, somente investigações posteriores vão revelar as causas exatas.

A vítima fatal é o venezuelano Ângelo Rondon, 32 anos, que apesar de ter sido atendido pelo Siate no local do acidente, não resistiu aos ferimentos. Os socorristas ainda tentaram reanimá-lo, fazendo massagens cardíacas, mas foi em vão. Seu corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal de Curitiba. O outro trabalhador ferido no desabamento é Jovane dos Santos, 30 anos, ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, e permanece internado.

O Samu também foi acionado para socorrer as vítimas, assim como o Corpo de Bombeiros, que prestou auxílio e análise de risco do local. Chovia muito no horário do acidente, fato que acabou tornando o trabalho dos socorristas ainda mais complicado.